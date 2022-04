Forestieri si scopre bomber in Malesia: magic moment per l’ex Udinese al Johor

Il 32enne argentino ha timbrato il cartellino sette volte in sei gare disputate con i malesi del Johor Darul Ta-zim…

Scoprirsi bomber in Oriente. La nuova esperienza in Malesia di Fernando Forestieri si sta rivelando piuttosto prolifica sottoporta. Si perché, pur non essendo un grande goleador (il massimo bottino in Inghilterra allo Sheffield Wednesday, 40 reti in 134 presenze totali in 5 anni), l’ex Udinese sta trovando grande sintonia con il gol. Approdato a gennaio al Johor Sarul Ta’zim, club campione in carica e più titolato della Malesia con 8 campionati vinti, il 32enne argentino ha già segnato 7 reti in 6 presenze totali tra Super League e la FA Cup della Malesia.