Fortaleza, la proposta del Ceará: se vi vaccinate diventate nostri soci!

Il Ceará di Fortaleza ha realizzato questa originale iniziativa per promuovere la vaccinazione. La campagna #VozaoPelaVida durerà fino al 30 settembre

Come racconta ge.globo.com, la società ha lanciato una campagna con l’hashtag #VozaoPelaVida e con l’idea di regalare la quota associativa gratuita a coloro che si vaccinano, i cui criteri sono: un mese gratis per chi ha fatto la prima dose e due per le persone completamente immunizzate, sia con due dosi che con una singola dose. In più, il club che naviga a metà classifica nel Brasileirão, promette anche la maglia ufficiale del Vozão.