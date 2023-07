Francia, L’Équipe svela: “Il Lione ha evitato la retrocessione in Ligue 2”

La fonte ha affermato che ciò che ha salvato la squadra dalla retrocessione in seconda divisione è stato il suo status e che l'ente ha voluto preservare l'immagine del calcio francese. Il club sta cercando di ridurre il monte salari e il budget per non rimanere bloccato. In effetti, la società non è stata in grado di intraprendere operazioni per l'acquisizione di giocatori perché non riusciva a far quadrare i conti.