Frattura alla caviglia, addio a Euro 2020 per Piatek: “Dio ha un’altro piano per me”

Krzysztof Piatek: il grande 2018-19 con il Genoa e con il Milan è alle spalle, adesso sono guai seri.

La reazione dello stesso Piatek su Twitter: "Le ultime 36 ore sono state molto difficili per me. L'infortunio mi esclude da Euro2020 che stavo sognando così tanto. Tuttavia, credo che nel calcio, come nella vita, non accada nulla senza un motivo. So che Dio deve avere un piano alternativo per me".