Friburgo: la curva non dimentica e onora i 74 tifosi dell’Al Ahly morti a Port Said nel 2012

I martiri di Port Said: uccisi nel 2012, i 74 tifosi egiziani dell'Al Ahly sono stati commemorati da una tifoseria gemellata, quella tedesca del Friburgo...

La curva ultrà dell'SC Freiburg, sconfitto ieri 3-0 sul campo del Wolfsburg in Bundesliga, ha commemorato i 74 tifosi dell'Al Ahly che sono stati uccisi allo stadio Port Said nel 2012. Il numero 74 è stato scritto con i nomi delle vittime sulla Nordtribüne del Dreisamstadion. È noto che i gruppi ultra degli egiziani Al Ahly e Friburgo mantengono un'amicizia costante nel tempo.

I fatti risalgono al 1' febbraio di 9 anni fa, quando oltre 70 persone rimasero uccise e oltre 1.ooo vennero ferite durante gli scontri tra una squadra di Port Said, l’El-Masry, e l’Al-Ahly, club del Cairo, nel match valido per la Serie A di calcio egiziana. La gara era cominciata con 30 minuti di ritardo a causa della presenza, sul campo da gioco, di tifosi della squadra di casa. Ci furono invasioni di campo dopo ogni gol dell'El-Masry, e una grande invasione al fischio finale, sul 3-1. I tifosi di Port Said, sembra, assaltarono gli ospiti con pietre, bottiglie e coltelli. Le morti sarebbero state causate sia dalle ferite negli scontri, sia da asfissia mentre tra la folla di tifosi presenti si scatenava il panico. Era il momento storico della repressione del regime Mubarak contro gli oppositori.