Fulham, bomber Mitrovic fa centro… anche al parabrezza della macchina di Cairney

Proprio così, chi se non bomber Mitro poteva segnare il gol vittoria, peraltro al 90’? Grande gioia per i tifosi del Fulham che hanno così potuto brindare ad un inizio di stagione più che positivo. Ma in settimana Mitrovic si è reso protagonista di un altro tipo di gol. Potremmo parlare di un vero e proprio centro al bersaglio visto che, durante l’allenamento della squadra, un suo tiro è finito per rompere il parabrezza dell’auto del capitano e compagno di squadra, Tom Cairney.

Lo stesso attaccante ha dichiarato: “Tutto vero, ho rotto il parabrezza dell’auto di Cairney ma non l’ho fatto apposta. La sua auto era parcheggiata dietro la porta. Quando stavamo per finire l’allenamento ho sbagliato un tiro e la palla è andata oltre la recinzione. Facendo così caldo quel giorno il pallone è finito per rompere il parabrezza”. Dalla foto che lo stesso Cairney ha poi pubblicato (Mitrovic che sorride sfacciatamente in un selfie davanti al parabrezza rotto), è facile dire che bomber Mitro sia stato perdonato. Anzi, il fratello minore di Cairney, Jack, lo ha incoraggiato: “Mitrovic, puoi distruggere il parabrezza di mio fratello in qualsiasi giorno della settimana se continui a segnare mantenendo questa media”. Il numero 9 dei Cottagers ha segnato 3 gol in 3 partite. Povero parabrezza di Cairney…