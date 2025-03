Fulham-Tottenham: eleganza contro passione, due tifoserie agli antipodi nel derby di Londra

La sfida tra Cottagers e Spurs mette difronte due modi di interpretare il calcio: da una parte la tranquillità del Fulham, dall'altra una tifoserie che non vince da troppo tempo

Massimiliano Guerra 13 marzo 2025 (modifica il 13 marzo 2025 | 12:01)

La rivalità tra Fulham e Tottenham Hotspur, sebbene non sia tra le più celebri del calcio inglese, ha radici profonde e ha visto momenti significativi nel corso degli anni. Entrambe le squadre hanno sede a Londra, con il Fulham situato a Craven Cottage, nel quartiere di Fulham, e il Tottenham nel nord della città, a Tottenham. Questa vicinanza geografica ha alimentato una competizione che, pur non raggiungendo l'intensità di altre rivalità londinesi, ha comunque offerto partite memorabili e un crescente interesse nel panorama calcistico inglese.

Due modi di intendere il calcio — Il derby tra Tottenham e Fulham mette di fronte due tifoserie agli antipodi: da un lato, i fan degli Spurs, passionali, esigenti e abituati a lottare per traguardi ambiziosi; dall’altro, i sostenitori del Fulham, noti per un tifo più pacato, un’atmosfera familiare e un’identità più "british". Il Tottenham ha una fanbase globale e un legame forte con le proprie radici operaie nel Nord di Londra, mentre il Fulham, situato nella raffinata zona ovest, attira un pubblico più internazionale e rilassato. Un derby che non è il più acceso di Londra, ma rappresenta due modi opposti di vivere il calcio.

Partite Memorabili — Nel corso degli anni, Fulham e Tottenham hanno disputato numerose partite degne di nota. Uno degli incontri più memorabili risale alla stagione 2010-2011, quando le due squadre si affrontarono nei quarti di finale della FA Cup. Il Fulham, guidato da Mark Hughes, ottenne una vittoria schiacciante per 4-0 al Craven Cottage, eliminando i rivali cittadini e avanzando alle semifinali. Un altro incontro significativo si verificò nella stagione 2002-2003, quando il Fulham sconfisse il Tottenham per 3-0 in una partita di Premier League, segnando una delle vittorie più nette dei Cottagers sui rivali londinesi.

La Rivalità Oggi e l'Impatto sulla Classifica — In questa stagione la sfida tra Fulham e Tottenham non rappresenta molto per la classifica I Cottagers sono tranquilli al nono posto con una salvezza raggiunta da tempo, mentre gli Spurs, che stanno vivendo una stagione deludente, sono addirittura tredicesimi. L'obiettivo degli uomini di Postecoglu è quello di chiudere nella maniera più dignitosa possibile la stagione, cercando di programmare il futuro.