Furia Millwall, pietre contro il pullman dei tifosi del Blackburn

Per il Millwall sfuma il sogno play off e tifosi non la prendono bene. A farne le spese gli ultras del Blackburn…

Avanti 3-1 al minuto al minuto 39, il Millwall sotto i colpi di Ben Brereton cade nell’oblio e si fa rimontare dal Blackburn in un match delicatissimo in chiave play off. 3-4 il risultato finale e conseguente esclusione dalla fase finale di Championship per decretare l’accesso nella massima serie. Tanta frustrazione per i tifosi di casa, per quelli ospiti invece, un grande spavento.