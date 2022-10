Furioso a Bruges, zittisce tutti in allenamento: alta tensione Joao Felix…

Dopo aver suscitato polemiche sui suoi gesti per non aver giocato un minuto contro il Bruges, l'attaccante portoghese ha messo tecnico e compagni a tacere dopo aver segnato un gol nell'allenamento di giovedì mattina.

Tutto indica che il rapporto tra João Félix e Cholo Simeone si sia ormai rotto. O se non lo è, è appeso a un filo molto sottile, perché nelle ultime partite l'allenatore argentino non ha utilizzato il portoghese all'inizio.

Contro il Bruges nemmeno quello, visto che il numero 7 si è scaldato per quasi tutto il secondo tempo e non ha giocato un solo minuto. E' stato quello il momento in cui ha scatenato la sua rabbia mentre si dirigeva verso la panchina, buttando via il pettorale e mostrando una rabbia visibile con i suoi gesti.