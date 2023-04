Futsal, Juan in attesa per 10 davanti alla porta di casa Messi: la Pulce apre la porta!

Questa è l'emblematica avventura di un ragazzo argentino In visita a Parigi. Louvre? Macchè…Il suo cuore batteva per il suo idolo calcistico. Ecco perchè Juan era pronto a tutto pur di...

L’eroe del momento. Juan Poscan è un ragazzo argentino, calciatore di futsal in Italia, nell’IBS Le Crete, formazione Toscana. Juan ha atteso 10 ore fuori casa del suo idolo Lionel Messi. Se già pare assurdo che il giovane ragazzo abbia trovato l’indirizzo di Leo Messi a Parigi, vi sembrerà fuori da ogni logica il finale di questa stramba storia. Dopo aver incontrato anche su moglie Antonella che usciva di casa per andare a riprendere i suoi figli, Juan è riuscito a convincerla ad entrare per incontrare la pulce.