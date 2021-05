Galatasaray: 3-1 al Besiktas nel derby di Istanbul, virale il pizzicotto di Terim a Yalcin

Il Galatasaray ha battuto il Beşiktaş 3-1 nel derby di Istanbul, ottenendo una vittoria fondamentale nella corsa al titolo turco: sia ​​i Lions che il loro acerrimo rivale Fenerbahçe si sono avvicinati alla capolista sconfitta.

Un'altra decisione dell'arbitro Cüneyt Çakır è stata annullata dal VAR al 38esimo e ha comportato un rigore per Beşiktaş, che è stato trasformato in un gol da Rashid Ghezzal. Sei minuti dopo, Radamel Falcao ha segnato su rigore e ha portato il Galatasaray in vantaggio per 2-1 prima della fine del primo tempo. Al 76esimo, il centrocampista veterano Arda Turan ha portato il punteggio sul 3-1 per la squadra di casa. Questa vittoria ha segnato la quarta vittoria consecutiva per il Galatasaray, che ha posto fine a un'imbattibilità di sette partite del Beşiktaş. È stata anche la seconda vittoria nel derby per il Galatasaray, battuto 2-0 proprio dal Beşiktaş nella prima metà della stagione.