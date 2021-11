Galatasaray, biglietti esauriti e stadio sold out: c’è il derby con il Fenerbahce

Il tecnico del Galatasaray sta lavorando a diverse alternative di squadra con Morutan, Feghouli, Mostafa e Halil sulla linea offensiva per il fondamentale derby che si giocherà sul proprio campo.

Halil, che ha affiancato Burak Yılmaz sulla linea offensiva della Nazionale turca, dovrebbe avere lo stesso ruolo nel derby. Mostafa Mohamed in avanti e Halil dietro l'attaccante sono considerati come piano A. Sebbene Fatih Terim ci stia riflettendo, non ha ancora preso la sua decisione riguardo a Morutan e Feghouli. Se Feghouli e Morutan giocheranno insieme, Mohamed andrà in panchina. Questa volta però l'egiziano sembra essere il favorito in avanti per la sua forza fisica e la pressione che porta sull'avversario.