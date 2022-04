Galatasaray, chi perde il derby paga: e la panchina non sarà più sua…

I media turchi sostengono che lo spagnolo Domènec Torrent, attuale allenatore del Galatasaray, abbia i giorni contati nel club di Istanbul dopo la sconfitta subita nel derby contro il Fenerbahçe.

Redazione DDD

La stampa sportiva turca afferma che, dopo la sconfitta subita nel derby di Istanbul contro il Fenerbahçe, i giorni dello spagnolo Domènec Torrent da allenatore del Galatasaray sono contati. Il quotidiano Hürriyet, quello con la più grande diffusione in Turchia, così come i principali media sportivi del Paese, tra cui SporX, Fanatik e Fotomac, sono concordi nel prevedere che la decisione sarà presa dopo il congresso del club il prossimo 30 aprile. In quel forum è prevista l'elezione del nuovo presidente del Galatasaray, carica per la quale sono in corsa due candidati, gli uomini d'affari Metin Oztürk ed Esref Hamamcioglu.

Secondo la stampa, entrambi sarebbero contrari alla squadra che continui con Torrent al timone e cercherebbero di negoziare una riduzione di 1,5 milioni di euro, che sarebbe un risarcimento in caso di risoluzione anticipata del contratto. I due candidati non hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, ma avevano lasciato intendere che l'ultima possibilità di Torrent di rimanere in carica sarebbe stata una vittoria contro il Fenerbahçe. Tuttavia, la squadra di Torrent ha perso il derby 2-0.

Nelle 12 partite dirette da Torrent, il Galatasaray ha conquistato 14 punti, con una media di 1,17 gol a partita, il peggior score nella storia del club tradizionale di Istanbul, che ha ancora sei partite da giocare fino alla fine della stagione. Ma anche se vincesse tutte le partite, il Galatasaray, attualmente 14esimo in classifica, non concluderà la stagione in una posizione di classifica che soddisfi i suoi tifosi.