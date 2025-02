Galatasaray-Fenerbahce, le probabili formazioni: assenze di lusso al derby

22 protagonisti, un solo obiettivo: vincere. Ecco la lista dei possibili protagonisti dell'attessissima sfida

Edoardo Ciriaci 24 febbraio 2025

Galatasaray e Fenerbahcesono pronti a darsi battaglia senza esclusioni di colpi. Per l'occasione, dopo le recenti polemiche dell'allenatore gialloblù José Mourinho, la federazione turca ha deciso di designare un arbitro straniero alla direzione di un match dall'altissima posta in palio. Sarà infatti lo sloveno Slavko Vincic il padrone del fischietto in una gara che funge da spartiacque nel massimo campionato turco: la Süper Lig. Giallorossi capolisti con una striscia di 7 successi consecutivi e a 6 punti di distanza dal Fenerbahçe, attualmente al secondo posto in solitaria. Tutto pronto per la sfida in programma alle 18 di oggi, lunedì 24 febbraio. Diamo uno sguardo a quelle che possono essere le probabili formazioni, tra dubbi e infortunati.

🏆 Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu

🗓️ 25. Hafta

⚽ Fenerbahçe

📆 24.02.2025

⏰ 20.00

🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Dubbi e indisponibili — Diversi gli assenti di lusso nella formazione del Galatasaray, soprattutto in attacco. Oltre al lungodegente Mauro Icardi, assoluto protagonista fuori dal campo per il dissing social proprio con l'allenatore del Fenerbahce Mourinho, non saranno al derby neanche Ismail Jakobs che è ancora alle prese con un problema al tendine d'Achille e l'ex Milan Álvaro Morata, arrivato nel mercato di gennaio ma ai box per uno stiramento alla coscia.

Non migliore la situazione in casa Fenerbahce, dove Mou è costretto a ricorrere al piano B. Per i gialloblù infatti sarà derby senza Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becão, Diego Carlos e İsmail Yüksek.

Galatasaray-Fenerbahce, le probabili formazioni — Galatasaray (3-4-1-2): Muslera; Cuesta, Sanchez, Bardakci; Sara, Torreira, Kutucu, Frankowski; Yilmaz; Mertens, Osimhen. Allenatore. Buruk.

Fenerbahce (3-4-2-1): Egribayat; Skriniar, Mercan, Amrabat; Müldür, Yandas, Fred, Aydin; Talisca, Tadic; En-Nesyri. Allenatore. Mourinho.