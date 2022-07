Gareth Bale salterà il derby El Tráfico tra Los Angeles FC e LA Galaxy

Il gallese non ha ricevuto il visto P1 e il certificato di trasferimento internazionale e finora questa settimana non si è allenato con il resto della squadra.

Redazione DDD

Tutti gli occhi saranno puntati sul Los Angeles Football Club, dove Gareth Bale avrebbe dovuto fare il suo debutto in Major League Soccer in questa stagione. Bale avrebbe dovuto debuttare nella notte fra l'8 luglio e sabato 9 italiani contro i LA Galaxy allo stadio della Bank of California. Purtroppo il gallese non ha ancora ricevuto tutta la documentazione necessaria.

"Il processo è ancora in corso, quindi non ho una risposta per voi", ha detto l'allenatore Steve Cherundolo ai giornalisti quando gli è stato chiesto dei documenti di Gareth Bale. A questo punto, l'ex giocatore del Real Madrid non sarà disponibile per giocare venerdì sera, ma c'è una piccola possibilità che i suoi documenti arrivino in tempo e diventino disponibili per giocare nel derby El Tráfico.

Giorgio Chiellini, invece, si è allenato con il resto dei suoi compagni di squadra e dovrebbe scendere in campo per la prima volta in MLS contro i Galaxy. Il difensore italiano ha avuto un impatto immediato dentro e fuori dal campo e tutti accolgono con favore un giocatore della sua qualità ed esperienza. “Ovviamente le sue capacità di comunicazione sul campo e di leadership si sono già fatte sentire. Ogni volta che aggiungi giocatori del genere migliori le prestazioni e la concentrazione degli altri. Quindi, il suo impatto è stato grande e positivo", ha detto l'allenatore Steve Cherundolo.