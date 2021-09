Giappone, a Nagoya è Ficcadenti-mania: la squadra vola, ecco le t-shirt del tecnico italiano

E' il Nagoya Grampus il capolavoro nipponico dell'ex tecnico del Cagliari

Massimo Ficcadenti, ex giocatore fra gli altri del Torino, ha allenato in Italia fino al 2012, panchina del Cagliari. Poi ha iniziato la sua esperienza in Giappone, nel 2014 al Tokyo Fc, poi al Sagan Tosu e dal 2019 al Nagoya Grampus, in una città, Nagoya, che si trova nella regione di Chūbu nell'isola di Honshū in Giappone, con un porto sull'oceano Pacifico. È il capoluogo della prefettura di Aichi, la quarta maggiore città del Giappone e la terza città sul piano economico.