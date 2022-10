Giappone, nuovo record di “King Kazu” Miura: giocatore più anziano in campo a 55 anni e 225 giorni

L’ex Genoa (nell’unica stagione nel Grifone segnò il gol del momentaneo vantaggio genoano nel derby contro la Sampdoria il 4 dicembre 1994, vinto poi dai blucerchiati per 3-2), domenica scorsa ha aumentato il suo attuale record di calciatore professionista più anziano in campo a 55 anni e 225 giorni.

Miura, vittorioso con i suoi Suzuka Point Getters contro il Criacao Shinjuku al National Stadium (16.218 mila spettatori, numero record in quarta divisione), è entrato in campo al 76’. “King Kazu” compirà 56 anni il prossimo 26 febbraio ma di smettere di giocare proprio non ne vuole sapere. Il suo obiettivo è scendere in campo fino ai 60 anni.