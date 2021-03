Gibilterra, il marcatore del bomber deluso da Haaland: “Mi aspettavo di più…”

Il difensore centrale della nazionale di Gibilterra Aymen Mouelhi ha parlato dello scontro tra la sua squadra e la Norvegia all'inizio dei turni di qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar.

Nonostante la Norvegia abbia vinto 3-0 a Gibilterra, la partita non sarà ricordata come una delle più grandi prestazioni di Erling Haaland. Il giocatore del Borussia Dortmund, che fino all'ultimo non sapeva se sarebbe stato in grado di giocare la partita a causa delle restrizioni in Germania, non ha segnato, giocando una partita normale contro la modesta squadra di Gibilterra. Aymen Mouelhi, il difensore designato per marcarlo, ha parlato con "El Transistor", di "Onda Cero", della partita e ha confessato che la partita della stella lo ha un pò deluso. "Mi aspettavo di più da lui", ha esordito, anche se ha subito rivelato le virtù dell'attaccante in una giornata grigia per lui: "Quello che mi ha colpito di più è che, appena gli dai un secondo, fa un movimento che ti disorienta".