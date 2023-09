Giggs duro su Sancho: ”Da quando è arrivato, nessun miglioramento”

L’ex centrocampista ha sempre mostrato grande apprezzamento per il classe 2000, ma le cose non sono andate come sperava. Queste le sue dichiarazioni, riportate da The Sun: “È l’ultimo lancio di dadi, chiamiamolo e vediamo la sua reazione. Sembra che l’allenatore le abbia provate proprio tutte con lui. Quando è arrivato nel club tifavo per lui. Pensavo potesse migliorare ma così non è stato. Non è successo. Ten Hag lo ha mandato via per rimettersi in forma, lo ha provato in tante posizioni. Per me, chiamarlo in causa pubblicamente è l’ultimo messaggio per ottenere il meglio da lui.