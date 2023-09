Gigi Di Biagio, 3 punti in 4 partite: adesso il derby di Tirana “Il più facile da preparare”

Quando a Di Biagio è stato chiesto se si sarebbe accontentato di un pareggio, visto che giocano contro i campioni in carica, ha risposto: "In vita mia non ho mai firmato per un pareggio, anche quando giocavo con la Nazionale italiana contro squadre molto forti. avversari come il Brasile, ho sempre desiderato la vittoria. Così, nonostante il rispetto per il rivale, che è anche campione d'Albania, la Dinamo entra in campo in ogni partita per vincere. Questo è quello che trasmettiamo anche ai calciatori, di chiedere fino alla fine di ogni partita di ottenere il massimo" - ha detto tra l'altro Di Biagio, che ha raccolto solo 3 punti in 4 settimane alla guida della Dinamo.