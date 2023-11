Gijon, altrochè fratellino: “Non sono mio fratello Raphael, Il mio nome è Jonathan Varane”

Jonathan Varane, 22 anni e 378 minuti giocati in questa stagione, guarda avanti e non al suo cognome, che non rinnega, ma sul quale inviata a guardare prima il nome di battesimo...Jonathan appunto...

L'anno scorso era diventato una delle ancora di salvezza dello Sporting Gijón quando la stagione buttava male e la squadra doveva pensare a salvarsi. Quest'anno, con i biancorossi asturiani secondi in classifica in Segunda Division, il posto di Jonathan Varane non è più da titolare. Adesso però il centrocampista francese è entrato in campo in Villarreal-Gijon 0-3 ed è fiducioso che ci saranno altre occasioni. Varane, nel suo ultimo incontro con la stampa sportinguista, ha parlato anche dell'etichetta che porta sulle spalle. Quel cognome Varane che pesa ma sul quale Jonathan cerca di distinguersi: "Non sono mio fratello perché sono Jonathan Varane".