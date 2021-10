Gijon, lo Sporting rifiuta i biglietti del derby per “trattamento discriminatorio”

I club dei tifosi del Gijon d'accordo con il club

In vista del derby delle Asturie sul campo dell'Oviedo di sabato 9 ottobre alle 21, la nota ufficiale dello Sporting Gijon è molto dura: "Lo Sporting ha preso la decisione di non voler gestire e quindi rifiutare i biglietti per la partita della 9' giornata ad Oviedo, perché il dispositivo imposto dalla Delegazione del Governo presuppone un trattamento discriminatorio e sproporzionato nei confronti dei nostri tifosi, costringendoli a viaggiare ore prima della partita e a rimanere nell'impianto sportivo per molto tempo dopo la sua conclusione, soprattutto con le attuali misure sanitarie, quali come l'impossibilità di mangiare e bere negli impianti sportivi. In questo modo, e in accordo con i nostri principali gruppi di tifosi, la registrazione degli abbonati iniziata domenica scorsa viene annullata, lasciandola senza effetto", include il comunicato rilasciato dal club rojiblanco nella giornata di ieri lunedì' 4 ottobre.