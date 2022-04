Gijon-Oviedo, il derby del Molinon: una settimana prima già tutti in coda

Si gioca sabato 16 aprile alle 20.30 il derby delle Asturie. Aperte ieri le biglietterie per gli abbonati, con 1.000 posti venduti in tre ore, e conferma che non verranno spediti biglietti a Oviedo.

Redazione DDD

Il derby, undici giorni prima della sua disputa, vedeva già molti tifosi in coda. Tutti i biglietti saranno processati a Gijón, senza spedizioni di tagliandi a Oviedo, la città e la tifoseria dei rivali. Cosa che lo Sporting Gijon aveva già deciso da tempo. Questa posizione è stata ricordata nelle scorse settimane in alcune consultazioni informali con i dirigenti del club azzurro, visto che lo stesso metodo il Real Oviedo lo aveva utilizzato all'andata.

Lo Sporting, come qualsiasi altro club professionistico spagnolo, non è obbligato a inviare biglietti per i tifosi ospiti, queste azioni sono inquadrate come una questione di cortesia, che può essere esercitata o meno. La UEFA, ad esempio in "Champions", impone una riserva del 5%.