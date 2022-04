Gijon, sei un po’ brillo? Allora non entri allo stadio per il derby delle Asturie…

Le persone che presentino sintomi di ubriachezza non potranno accedere allo stadio El Molinon per il derby fra Sporting Gijon e Real Oviedo di sabato 16 aprile alle 20.30...

Manca una settimana, ma si sono già tenuti i vertici necessari per garantire la massima sicurezza nel derby asturiano Sporting-Oviedo. Incontri tra i due club asturiani con la Delegazione di Governo affinché la pace e la sportività siano i veri protagonisti. Il protocollo da seguire è chiaro: sorveglianza della polizia sin dalle prime ore del mattino di sabato 16 aprile, in prossimità dello stadio e delle aree annesse.

Un'altra questione che è stata affrontata, per la totale sicurezza sugli spalti, è che i controlli alcolici siano effettuati all'ingresso dello stadio di Gijón. Le persone che manifestano sintomi di ubriachezza non potranno entrare nello stadio e non potranno assistere al derby dagli spalti.