Gli angeli della galassia in caduta libera

LA Galaxy settimi in MLS e il Big One si chiama Derrick Williams

Ancora un passo falso per i Los Angeles Galaxy. Dopo aver lasciato il derby della metropoli californiana al LAFC (3 a 2) ed essere usciti dalla US Open Cup, l'ex squadra di Zlatan Ibrahimović ha perso altre due partite, l'ultima in Colorado (2 a 0), attestando a 10 il triste bottino delle sconfitte stagionali su 24 incontri disputati, e uscendo pericolosamente dalla zona play off.