Gli ultras del Borussia Dortmund: “Ora e per sempre, no alla Super League”

Gli ultras del Borussia Dortmund inviano un messaggio al loro club tramite striscione...

I gialloneri del Borussia Dortmund potrebbero venire invitati a far parte della nuova European Super League. Ma gli ultras della Westfalia hanno già le idee chiare.

Il muro giallonero degli ultras del Borussia Dortmund si è unito agli altri gruppi di tifosi, chiedendo al loro club di non aderire alla Super League europea. Lo striscione affisso nelle ore serali di ieri in città recitava: "Parole chiare invece di righe vuote: rifiuto ESL ora e per sempre!".