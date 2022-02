Godín dimentica l’Italia: gol nel derby, il “Faraone” vince il primo trofeo con l’Atlético Mineiro

Il “Faraone” Diego Godín ha già conquistato il suo primo trofeo con la maglia dell’Atlético Mineiro. Non è bastato Gabigol al Flamengo: al Galo è andata la Supercopa do Brasil ai rigori.

Ieri sera la terza partita di Godín con il club brasiliano metteva già in palio il primo trofeo della stagione: la Supercopa do Brasil contro il Flamengo di Gabigol e del tecnico ex Fiorentina Paulo Sosa. La gara è finita 2-2 dopo i tempi regolamentari (per l’Atlético Mineiro i gol di Nacho Fernandez ed Hulk, dell’ex InterGabigol e di Bruno Henrique i gol del Mengão). Dopo una serie infinita di 24 rigori calciati (8-7 per l’Atlético Mineiro), alla fine Godín e compagni hanno potuto festeggiare e mettere in bacheca la Supercoppa del Brasile 2022. Primo trofeo per il “Faraone” in terra brasiliana e primi grandi sorrisi dopo i trascorsi non brillantissimi in Italia.