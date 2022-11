Gol di Balotelli, poi il diluvio: super ko Sion, il San Gallo di Tramezzani ne fa sette…

Debacle Sion nel suo stadio, il Tourbillon. Balotelli gol e in campo 90 minuti. Ma il San Gallo di Tramezzani gliene fa 7...Dopo la partita, i tifosi Sion si scagliano sugli spalti in direzione del settore ospiti: petardi contro tifosi S. Gallo

Redazione DDD

La settimana turbolenta di Mario Balotelli, che si era scagliato contro la Lega svizzera ingiusta che non lo protegge dai falli degli avversari e con l'idea di portare il Sion fuori dal campionato elvetico, sembrava aver prodotto buoni risultati.

Dopo 5 minuti gol di Balo e Sion in vantaggio...

Ma è stato solo un episodio. Il Sion terzultimo in classifica è andato ben presto incontro ad una serataccia, in casa, contro il San Gallo che è invece terzo in graduatoria alle spalle di Young Boys e Servette.

Dal 27esimo al 60esimo minuto, l'FC St. Gallen ha segnato addirittura sette gol ed è passato da 0-1 a 7-1. Gli ospiti hanno giocato sul velluto grazie anche alla difesa a tre che l'allenatore Paolo Tramezzani ha predisposto per l'occasione. Latte Lath, ivoriano del San Gallo in prestito dall'Atalanta, ha segnato tre reti. Il 33enne francese naturalizzato ivoriano Giovanni Sio ha invece segnato il "secondo" gol della bandiera per il Sion al 90esimo.

Si può dire che il Sion sia esistito solo per mezz'ora dopo il rigore in apertura di Balotelli. Poi, il Sion non ha più offerto una seria resistenza nonostante il supporto di 10.500 spettatori contro un San Gallo che può esultare come dimostra la foto grande tratta dal suo profilo Instagram. Dopo il fischio finale, lancio di petardi da una curva all'altra.