Gran Canaria, locura per il derby: verso il record di biglietti venduti!

Il Las Palmas coinvolge i suoi tifosi. I numeri non mentono e, a una settimana dal derby casalingo contro il Tenerife, la vendita dei biglietti procede a ritmi vertiginosi. Alla chiusura del botteghino di venerdì sono stati ritirati 22.741 biglietti. Durante il fine settimana quel numero crescerà vertiginosamente. Intanto gli abbonati hanno tempo fino a domenica per ritirare il biglietto a prezzo agevolato.

Il Tenerife avrà il supporto di 690 tifosi nella sfida delle Canarie di sabato 26 novembre alle 22.00. Un provvedimento che non è piaciuto all'isola vicina: "Non ci sembra giusto. Potrebbero darci più biglietti, ma si limitano a dire che quelli che ci possono dare sono quelli che ci spettano, quindi, dobbiamo stare zitti, vorrei averne di più", ha dichiarato Miguel Concepción, uno dei capo-tifosi del Tenerife. Anche la posizione dei suoi colleghi tifosi nel settore A32 in curva Sud non è gradita: "Cercare di tacere posizionandoci vicino alla Grada Naciente non mi sembra il massimo, ma sono loro che determinano le posizioni e abbiamo poco altro da dire".