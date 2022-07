Gran gol e spintoni: Clasico meritato per il Barcellona, Real senza Benzema…

Il Barcellona ha schierato fin da subito in campo i nuovi arrivati Christensen, Raphinha e Lewandowski, mentre il Real Madrid ha proposto Rudiger terzino sinistro. Inoltre i campioni d'Europa sono partiti senza Benzema. Nel complesso meglio il Barça che ha tenuto di più il pallone, proposto un pressing più aggressivo e tentato più giocate in profondità. Al 26esimo minuto il gol decisivo di Raphinha: un gran tiro dalla distanza il suo gol della vittoria.

Nella ripresa ecco Kessié per il Barcellona e come spesso accade nei confronti estivi, la partita è vissuta su ritmi più bassi e i tanti cambi hanno tolto identità alla sfida. In ogni caso Courtois ha negato il raddoppio con le sue parate a Kessié, Dembélé e Depay. Per Lewandowski, all’esordio con il Barcellona, una buona prestazione. Ottimi invece Ansu Fati e Raphinha.