Spartak aggressivo nel derby di Mosca: tifosi social contro la Dinamo

Lo status stesso di derby di Mosca obbliga le squadre a dare il meglio di sé e ad accontentare i propri tifosi in una partita importante

I tifosi dello Spartak Mosca hanno fatto girare sui social la foto di un bulldog biancorosso molto feroce, puntato contro i rivali della Dinamo per il derby di oggi. L'ex allenatore della Lokomotiv Mosca, della Donamo Mosca, e della Nazionale russa, Yuri Semin, in una conversazione ha presentato invece da un punto di vista tecnico il derby odierno fra Spartak e Dinamo: "Sarà una partita molto emozionante. Ho la sensazione che verranno segnati parecchi gol. Entrambe le squadre sono in buona forma e giocano un ottimo calcio. La Dinamo ha iniziato a sorprendere tutti dall'inizio della stagione. Lo Spartak ha vinto le ultime tre partite, ha una carica emotiva, oggi darà tutta la sua forza per continuare la sua striscia di successi. Penso che non ci sia un chiaro favorito nel derby di oggi. Anche se, ovviamente, lo Spartak avrà un leggero vantaggio visto che gioca in casa".