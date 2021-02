Grandi parate e pioggia torrenziale: il derby di Montevideo non si schioda dallo 0-0

La quarta giornata del campionato di Clausura uruguaiano è stata segnata dal grande derby tra Peñarol e Nacional, finito 0-0 in un match molto teso ed equilibrato

Con una prestazione eccezionale dei portieri Kevin Dawson (Peñarol) e Sergio Rochet (Nacional Montevideo), il "Classico" di Montevideo tra Peñarol e Nacional, giocato ieri per la quarta giornata del torneo uruguaiano di Clausura, si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Nel corpo a corpo, nei tiri da lontano e dal centro dell'area, entrambi i giocatori sono diventati insormontabili e sono stati una delle spiegazioni per l'assenza di gol durante i 90 minuti. Tuttavia, nel primo tempo e durante i primi 20, entrambi i portieri erano semplici spettatori, che guardavano da lontano mentre la palla veniva giocata al centro del campo con molti errori.

Successivamente, il notevole miglioramento delle prestazioni dei centrocampisti, principalmente Walter Gargano e Gabriel Neves, ha iniziato a mettere in pericolo Dawson e Rochet. Dopo un tiro dalla distanza di ciascuna squadra e un colpo di testa deviato dall'argentino ex Catania Gonzalo Bergessio, Brian Ocampo ha avuto il primo duello, perso, da posizione favorevole contro il portiere del Peñarol. E' stata la miglior giocata del Nacional, che era solido al centro e veloce in attacco. Il Peñarol, nel frattempo, ha generato due occasioni da gol molto chiare, una con Jesús Trindade e l'altra con David Terans, che ha provato più volte con tiri dalla distanza. Insieme a lui, il giovane Facundo Torres è stato molto attivo in attacco, anche se ben controllato dalle retrovie 'tricolore'. Nella ripresa, la forte pioggia caduta sulla capitale Montevideo ha invitato ancora di più a tirare da lontano. Alla fine entrambe le squadre hanno abbassato i giri e il pareggio senza reti si è concretizzato, anche se fino al termine della gara non sono mancate le emozioni. Lo 0-0 ha permesso al Nacional di mantenere otto punti di vantaggio sul suo tradizionale avversario.