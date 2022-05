Grazie Vanoli, lo Spartak Mosca si regala il derby contro la Dinamo in finale di Coppa di Russia

Il 29 maggio, nell'ultima partita della stagione, lo Spartak al Luzhniki contro la Dinamo Mosca.

Lo Spartak non raggiungeva la finale di Coppa di Russia dal 2006. Da allora, la squadra moscovita era stata eliminata dal torneo quattro volte in semifinale: nel 2007 ha perso in due partite contro la Lokomotiv, poi ai rigori contro CSKA e Tosno (nel 2011 e nel 2018), e nel 2020 lo stop contro lo Zenit.

Questa volta successo per 3-0 contro lo Yenisey, reti di Promes, Bakaev e Sobolev. E con Paolo Vanoli in panchina. In finale sarà derby contro la Dinamo: appuntamento al 29 maggio. Lo Spartak non ha dunque permesso alla fiaba di Krasnoyarsk di continuare e ha interrotto la sua serie di semifinali senza successo.