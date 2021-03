Grecia, il capo degli arbitri Clattenberg parla e riscrive il derby di Salonicco: “Danneggiato il Paok”

E' stato il PAOK e non l'Aris a subire un torto arbitrale nel recente derby di Salonicco finito 2-2, secondo l'analisi degli episodi arbitrali della 25esima giornata del campionato greco

Lo sviluppo del derby PAOK-Aris domenica scorsa è stato emozionante, con il PAOK che ha rimontato dallo 0-2 e ha raggiunto il pareggio al 93esimo minuto per il 2-2 finale. Un gol del Paok è stato contestato dall'Aris, per via di un rigore, che i "gialli" sostenevano non esserci.