Gremio, commozione Douglas Costa: dopo 11 anni è tornato a casa…

L'emozione di Douglas Costa nella sua presentazione al Gremio. Dopo 11 anni di militanza in Europa, è tornato nel club dove tutto è iniziato.

(Photo by Lars Baron/Getty Images)

Le parole di Douglas Costa: "Questa è la società che mi ha lanciato come calciatore, rappresenta la sfida più importante della mia vita, volevo tornare per restituire qualcosa. E' l'età giusta, la mia famiglia è gremista e vive qui. E' un momento speciale della mia carriera, mi hanno sempre voluto, vinceremo molto insieme. Punto anche a tornare in nazionale a furia di titoli col Gremio".