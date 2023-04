Guaio Jankto: Rifiuta test antidroga, lo Sparta Praga lo sospende

Guai in vista per Jakub Jankto nella capitale ceca. Ora la sua posizione nello Sparta Praga vacilla…

Jakub Jankto torna a far parlare di sè. Dopo il coraggioso coming out che con il quale aveva annunciato la sua omosessualità al mondo del calcio e quello circostante, oggi l’ex serie A sta vivendo momenti concitati in Repubblica Ceca.