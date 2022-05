Guardiola e la frecciata al Liverpool: “Vincono una Premier ogni trent’anni”

Il City piazza l’allungo decisivo (+3) sul Liverpool bloccato in casa dal Tottenham

Dopo la delusione europea il Manchester City si consola con la cinquina rifilata al Newcastle . Cinque gol possono bastare per staccare il pass che potrebbe essere decisivo ai fini della conquista del titolo. La squadra di Pep Guardiola strapazza l’avversario grazie anche ad un ritrovato Sterling , il tecnico del City nel dopo gara analizza la partita dei suoi, ma non si esime dal lanciare una frecciatina ai Reds .

Guardiola esalta il Liverpool formato europeo, ma quando si tratta di Premier League ha qualcosa da dire e ai microfoni di BeinSports dice la sua: "Il Liverpool ha una storia incredibile a livello europeo, ma non la ha in Premier League, dove ha vinto una sola volta in trent'anni. Ora dobbiamo fare nove punti, forse sei, dipenderà dalle prossime gare. Il nostro destino è nelle nostre mani, dovremo provare a vincere e dobbiamo guardare solo a noi stessi".