Guerra e derby, stadio Lobanovskyi: in campo Dinamo Kiev e Shakhtar, alto tasso di rivalità

Impazza la guerra, ma nel secondo stadio di Kiev, il Lobanovskiy, quello in cui è cresciuto un certo Sheva, si gioca il derby nazionale ucraino. Con Dinamo e Shakhtar non nel loro momento migliore ma comunque determinate a fare bene.

Simone Balocco

Entrambe le squadre rappresentano storicamente il top, il meglio del calcio ucraino. Ma al momento le due super rivali non sono in testa al torneo. La tendenza al ribasso di Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk è anche un pò in fondo la tendenza generale del calcio del Paese, poiché la guerra incide notevolmente sulla situazione dei club.

I rivali di sempre

La Dinamo Kiev è solo settima in classifica con 16 punti ma ha giocato solo 9 partite. La condizione complessiva della squadra non è buona con 1 pareggio e 2 sconfitte negli ultimi 3 turni. Per quanto riguarda lo Shakhtar Donetsk, sebbene sia attualmente al quarto posto, ha due partite in meno rispetto alla capolista Kryvbas e può ancora salire in vetta alla graduatoria.

Anche se ospite, lo Shakhtar Donetsk viene visto come favorito in questo Classico ucraino, che ha radici storiche. La Dinamo, in nome nomen, è sempre stata vista come la classica squadra di stampo sovietico, nata sotto il controllo del KGB negli anni Venti. Quelli dello Shakhtar invece sono tradizionalmente gli stakanovisti, i lavoratori, i minatori, la maggioranza silenziosa rispetto ai blocchi di potere. E il tasso di rivalità fra le due tifoserie è altissimo da sempre. A Donetsk non hanno mai perdonato il loro idolo Mircea Lucescu che è andato ad allenare "proprio" la Dinamo Kiev.

