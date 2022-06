Ha vinto la Coppa Mitropa con il Bari nel 1990: Néstor Lorenzo è il nuovo ct della Colombia

Dopo Rueda, sulla panchina dei Cafeteros ecco l’ex Bari Néstor Lorenzo…

Il 56enne di Buenos Aires ha firmato un contratto di quattro anni. Questa la nota ufficiale della federazione colombiana: "Il Comitato Esecutivo della Federcalcio Colombiana ha deciso che il nuovo Direttore Tecnico della Nazionale Maschile Colombiana sarà il Professor Néstor Gabriel Lorenzo, che guiderà la nostra squadra per i prossimi 4 anni, in vista della Coppa del Mondo FIFA in Canada, Stati Uniti, Messico 2026, nonché i diversi impegni che la nazionale dovrà affrontare in quel periodo. Il 56enne allenatore argentino avrà come assistente tecnico Amaranto Perea, che è stato uno dei leader e capitani della nostra Nazionale colombiana. Dalla Federcalcio Colombiana diamo il benvenuto al Professor Néstor Lorenzo, sperando che possa raccogliere molti successi con la nostra Nazionale colombiana". Negli ultimi due anni Néstor Lorenzo ha guidato i peruviani dell’FBC Melgar. Dal 2012 al 2019 ha ricoperto il ruolo di assistente ct proprio della Colombia.

Néstor Lorenzo ha un passato da giocatore in Italia. Infatti, nella stagione 1989-1990, il difensore argentino, cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos Juniors, ha vestito la maglia del Bari, collezionando 23 presenze. Alla fine di quella stagione con i Galletti ha vinto la Coppa Mitropa, battendo in finale il Genoa per 1-0. La sua carriera è proseguita in Inghilterra allo Swindon Town, per poi fare ritorno in Argentina (San Lorenzo, Banfield, Ferro Carril Oeste e Boca Juniors). Con l’Albiceleste ha partecipato al Mondiale di Italia ’90.