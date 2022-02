Hai visto Stella Rossa-Cukaricki? E allora vieni gratis al derby di Belgrado!

La Stella Rossa ha omaggiato i fan: ecco come è stato possibile ottenere un biglietto gratuito per il derby del 27 febbraio contro il Partizan...

Tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto per quella partita ne riceveranno uno in omaggio per l'eterno derby, che sarà valido solo se verrà tenuto il biglietto per la partita dello scorso 12 febbraio.Tutti i tifosi che hanno acquistato online il biglietto per la partita con la squadra di Banovo Brdo, un quartiere di Belgrado, potranno ritirare il biglietto per il duello con il Partizan al botteghino dello stadio Marakana solo se muniti di carta d'identità.