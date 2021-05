Hajduk Spalato, Manuel Gomes nuovo allenatore: Tramezzani “Vi porterò nel cuore”

Da oggi Paolo Tramezzani non è più l'allenatore della prima squadra dell'Hajduk

"Prima di tutto, grazie al club per avermi permesso di inviare questo messaggio, e grazie. Il messaggio è sincero e dal cuore, e voglio ringraziare il club, il presidente e il direttore sportivo per aver preso una decisione coraggiosa, quella di affidarmi il club in un momento molto delicato", ha detto Tramezzani dopo la risoluzione concordata. "Da parte mia, spero di aver contribuito a raggiungere gli obiettivi, e per me è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha portato molta gioia. Mi sono reso conto fin dai primi momenti in cui sono arrivato che essere l'allenatore dell'Hajduk è un grande privilegio. È una panchina molto ambita e spero di non aver deluso nessuno in quello che era il mio lavoro. Voglio ringraziare tutta la città a nome mio e della mia famiglia. Non mi piacciono le lacrime se non sono gioiose", ha detto Tramezzani e ha aggiunto: "Perché ho già versato lacrime di dolore nella mia vita, per cose, purtroppo, molto più importanti. Ma porto con me in una parte del cuore tutte le persone che ho potuto incontrare in questi quattro mesi e mezzo. sono grato a loro per questo. Sono un po' dispiaciuto di non aver vissuto l'atmosfera con i tifosi allo stadio, e questa è una cosa che mi è mancata molto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me, davvero tutti. È stata una bella avventura, un bel viaggio. Quindi ringrazio tutti, e rimarrò sempre un tifoso di questo club, eHajduk e Spalato rimarranno sempre nel mio cuore".