Henderson all’Al-Ettifaq, Hitzlsperger: “Per un po’ gli ho creduto, sciocco io a…”

"Quindi Jordan Henderson finalmente si trasferisce in (e c'è l'emoticon con la bandiera dell'Arabia Saudita ndr). Mossa giusta per lui, può giocare dove vuole giocare. Ma sono curioso di sapere però come sarà il nuovo brand JH. Il vecchio è morto!". E' il tweet di Thomas Hitzlsperger, ex nazionale tedesco (52 presenze), che nel 2010 ha militato anche nella Lazio e che, poco dopo essersi ritirato nel 2013, fece outing e fece sapere di essere gay.

Come riporta istitutobeck.com, Lgbtq+ è un acronimo utilizzato per far riferimento alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e, più in generale, a tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l’etichetta di donna o uomo eterosessuale, mentre le famiglie Lgbt+ (o “arcobaleno”) sono quelle in cui almeno un genitore si identifica come tale.