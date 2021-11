Henry ha elogiato il debutto di Sergio Ramos: “E’ lui che guida il gioco da dietro”

Il tanto atteso debutto di Sergio Ramos con il PSG è arrivato e Thierry Henry ha detto la sua. Secondo lui ègià diventato il leader che è e ha svolto un lavoro poco visibile, ma fondamentale.

Thierry Henry crede che Sergio Ramos abbia fatto un ottimo lavoro al suo debutto al PSG. Ha affrontato il Saint-Étienne, un avversario che si è arreso agli uomini di Mauricio Pochettino. Per il mitico ex giocatore, l'impatto dell'ex giocatore del Real Madrid è stato evidente: "Lui sa cosa fare. Se guardi la partita, pensi che sia una grande rimonta e che non abbia fatto nulla di straordinario. Ma è lui che gestisce la partita alle spalle dei suoi compagni. È stato in grado di impedire ad alcuni giocatori del Saint-Etienne di andare in contropiede" ha affermato in un'intervista con "Amazon Prime Video".