Henry stronca Salah: “Se parli prima di una finale, devi vincerla”

L’ex centravanti francese ha criticato Mohamed Salah dopo la sconfitta del Liverpool in finale di Champions…

Amara sconfitta per il Liverpool in finale di Champions League contro il Real Madrid. Non è bastata la mole di gioco e le tante occasioni pericolose create dai Reds di Jurgen Klopp. Le parate di Courtois e la rete di Vinicius Junior hanno permesso al Real Madrid di alzare al cielo la quattordicesima Coppa Campioni/Champions League della sua storia. Per il tecnico Carlo Ancelotti si tratta del quarto successo in assoluto, nessuno come lui nella massima competizione europea per club.