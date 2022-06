Hertha Berlino, l’ex capo-ultrà diventa presidente: ma i tifosi restano critici…

Bernstein 41 anni, titolare di un'agenzia di marketing e comunicazione, è stato membro fondatore del gruppo Hertha ultra "Harlekins Berlin '98" ed ex capo del gruppo, la figura che con il megafono per intenderci "chiama" i cori. Bernstein sostituisce l'ex presidente Werner Gegenbauer, recentemente dimessosi dopo 14 anni a seguito di una controversia pubblica con l'investitore Lars Windhorst, che lo aveva effettivamente accusato di aver sprecato i 375 milioni di euro investiti proprio nell'Hertha.

Entrambi gli uomini erano stati criticati dai fan, ma Bernstein è stato eletto con 1.670 voti sui 3.016 membri presenti (su un totale di 41.200): "Un veleno sta distruggendo il nostro club. La nostra Alte Dame (Vecchia Signora - il nickname dell'Hertha) è in terapia intensiva. Possiamo e dobbiamo tutti aiutare a riconquistare la nostra anima", il punto di vista dei tifosi più critici. Nonostante i forti investimenti di Windhorst, l'Hertha è sfuggito solo per un soffio alla retrocessione dalla Bundesliga la scorsa stagione, battendo l'Amburgo in un playout molto intenso.