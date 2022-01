Hibernian, i suoi giocatori sono “più fedeli” degli Hearts, i rivali del derby di Edimburgo

L'Hibernian si è classificato al di sopra degli Hearts of Midlothian in uno studio basato sulla fedeltà dei giocatori nella Premiership scozzese. Martedì 1 febbraio alle 20.45 in campo il derby di Edimburgo.

Redazione DDD

I risultati di uno studio specifico hanno mostrato che i giocatori rimangono all'Hibernain in media più a lungo rispetto ai loro rivali di Edimburgo. Il club di Easter Road è arrivato tra i primi tre appena dietro i Rangers e il St Johnstone.

Wedbureaus.nl, che ha analizzato le statistiche del CIES Football Observatory, ha scoperto che i giocatori rimangono all'Hibernian per una media di 31,4 mesi. Gli Hearts of Midlothian sono più giù, al settimo posto, con una media di 20,3. I nuovi acquisti rimangono al St Johnstone per una media di 38 mesi. Il Ross County, all'ultimo posto, è l'unica squadra ad avere una permanenza media inferiore a un anno.