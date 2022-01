Hijama Terapia: la soluzione della misteriosa macchia sul collo di Haaland…

L'attaccante norvegese ha lasciato i suoi milioni di follower sconcertati dalla macchia sospetta che gli è stata vista sul collo durante il riscaldamento, prima della gara di coppa di Germania persa con il St. Pauli

Ogni piccola sfumatura che riguarda Haaland mette in subbuglio milioni di followers sui social. Come è accaduto nelle sue ultime partite, in cui il calciatore norvegese è stato visto con una misteriosa macchia sul collo. L'immagine si è diffusa a macchia d'olio sui social, facendo nascere alcuni pensieri nella mente di tanti spettatori e seguaci del Borussia Dortmund e, di conseguenza, dell'attaccante norvegese. Il club tedesco ha affrontato il St. Pauli in Coppa, scoprendo mentre giocava un marchio di forma circolare con una tonalità rossastra.

Sui social, tra i followers, c'è subito chi ha pensato ad una storia sentimentale, magari ad un succhiotto. In realtà si tratta di un nuovo trattamento diventato di moda tra i calciatori d'élite, al fine di migliorare notevolmente le loro prestazioni in campo. E, presumibilmente, è il motivo per cui Erling Haaland ha una macchia circolare sul collo, visto che questa settimana l'attaccante norvegese ha fatto visita al suo fisioterapista privato, John Haddad, per sottoporsi allo stesso trattamento dell'attaccante francese Karim Benzema. Si tratta della Hijama terapia, una nuova tecnica chiamata terapia della coppettazione e il suo utilizzo sul collo e sulla schiena può produrre numerosi benefici nel corpo. Uno di questi, per il quale molti atleti si sottopongono a questo trattamento è quello di alleviare molti dei possibili dolori muscolari o contratture che possono verificarsi durante l'attività agonistica.