Honda in Portogallo: ma cosa è successo ai capelli del giapponese ex rossonero?

Ufficiale l'accordo fra Keisuke Honda e la Portimonense fino alla fine di questa stagione. La società portoghese si trova attualmente al tredicesimo posto della classifica della Primeira Liga

"Volevo tornare in Europa. L'ho vista come una buona mossa e ho accettato l'offerta", ha detto Honda, che giocherà nel suo settimo paese fuori dal Giappone. Il vincitore della Coppa d'Asia 2011 si unisce ai connazionali Koki Anzai e Kosuke Nakamura al club e l'operazione vede Honda tornare in Europa dopo un periodo infruttuoso di 11 mesi in Brasile con il Botafogo, fresco di retrocessione nella Serie B brasiliana.