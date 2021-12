I due volti del derby: lo speaker Levantinista sminuisce i tifosi valenciani e poi l’esordio di Ruben…

Polemiche mediatiche da una parte, la gioia dell'esordiente dall'altra. E' sempre derby...

Lo speaker del Levante chiama "gente" i tifosi valenciani che ieri erano allo stadio Ciutat de València. E' stata questa la polemica lanciata da Radio Taronja che segue con assiduità le vicende del Valencia, vittorioso ieri 4-3 in rimonta in trasferta nel derby cittadino proprio contro il Levante.

Nonostante lo sberleffo dell'altoparlante da stadio, festa grande per la squadra. E anche per il 18enne Ruben Iranzo che ha esordito ieri con la maglia del Valencia subentrando nella ripresa. Il giovanissimo difensore ha postato la foto sia del primo allenamento fra i pulcini del Valencia, che quella del suo ingresso in campo contro il Levante.