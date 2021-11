I giovani della cantera Jutglà o Abde: sorprese firmate Xavi per il derby di Barcellona?

Entrambi i ragazzi della Primavera si sono allenati anche questo martedì con la prima squadra. Senza ali, con Ansu Fati e Dembélé infortunati, l'allenatore potrebbe giocarsela con uno dei due per avere esterni di ruolo.

Il giorno della sua presentazione, Xavi ha subito chiarito: "La mia idea è recuperare il gioco largo sugli esterni", ha detto. Tuttavia, gli infortuni di Ansu Fati e Dembélé rendono difficile portare a termine questo piano al suo esordio sabato nel derby contro l'Espanyol. Se l'allenatore vuole essere fedele alla sua idea fin dalla prima partita, potrebbe decidere di schierare Ferran Jutglà o Abde come titolari, visto che i due esterni della Primavera rispondono proprio al profilo che Xavi sta cercando per quella posizione.

Questo martedì sia Jutglà che Abde sono tornati a partecipare all'allenamento della prima squadra, come già fatto lunedì. Xavi è a corto di truppe nel campo offensivo e sta studiando questi due ragazzi che si stanno esibendo ad alto livello nella seconda squadra blaugrana. Senza andare oltre, Jutglà viene da un gol e un assist nella vittoria del Barça contro l'Atlético Sanluqueño. Senza Dembélé o Ansu Fati, alla squadra manca cambio di passo. Dal canto suo Jutglà viene descritto come potente, veloce e in ottima condizione, mentre Abde, che ha già esordito in Prima squadra contro l'Alavés, adora puntare il suo difensore.